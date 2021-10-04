04 октября 2021, 12:58
В Миассе бездомного мужчину обвинили в реабилитации нацизма. Он сушил носки на Вечном огне
В Миассе Челябинской области бездомного мужчину, который сушил носки на Вечном огне, обвинили в реабилитации нацизма. В настоящее время он находится под арестом
Фото: newsmiass.ru
В Миассе Челябинской области бездомного мужчину, который сушил носки на Вечном огне, обвинили в реабилитации нацизма. В настоящее время он находится под арестом.
В конце сентября в полицию Миасса поступило сообщение о том, что неизвестный повредил искусственные венки на мемориале в память о погибших в Великую Отечественную войну солдатах и попытался их сжечь. Позже выяснилось, что бездомный мужчина 1982 года рождения сушил на Вечном огне носки, сообщает Znak.com.
Первоначально против бездомного было возбуждено дело по статье «Вандализм», однако после вмешательства центрального аппарата Следственного комитета дело переквалифицировали на статью «Реабилитация нацизма». Максимальное наказание по данной статье составляет 3 года лишения свободы.