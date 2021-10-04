04 октября 2021, 12:52
В России суточный прирост заразившихся COVID-19 обновил максимум с января 2021 года
В России за минувшие сутки выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный показатель суточного прироста заболеваемости с начала января 2021 года
Фото: ptzgovorit.ru
В России за минувшие сутки выявили 25 781 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный показатель суточного прироста заболеваемости с начала января 2021 года.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в результате осложнений скончались 883 человека.
В Москве выявили 4 410 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 2 198, в Московской области – 1 733, в Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях за сутки выявили более 500 новых заболевших.