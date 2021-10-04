04 октября 2021, 12:43
МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Соответствующая нота была вручена Временному поверенному в делах республики в РФ Оливере Чаушевской-Димовской
Фото: pasporta.org
Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Соответствующая нота была вручена Временному поверенному в делах республики в РФ Оливере Чаушевской-Димовской.
Македонский дипломат был объявлен персоной нон грата в ответ на действия властей этой страны, которые выдворили сотрудника российского посольства в Скопье.
18 мая власти Северной Македонии сообщили о высылке из страны российского дипломата, а 17 августа объявили персоной нон грата еще одного сотрудника посольства РФ.