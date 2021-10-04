Общественник Александр Ионов готовит жалобу на авторов резонансного «Досье Пандоры»
Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, по заявлению которого были объявлены иностранными агентами «Медуза» и «Важные истории», готовит жалобу в прокуратуру на организацию The International Consortium of Investigative Journalists
Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, по заявлению которого были объявлены иностранными агентами «Медуза» и «Важные истории», готовит жалобу в прокуратуру на организацию The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, Международный консорциум журналистских расследований). Поводом для жалобы стала публикация «Досье Пандоры» (Pandora Papers), в котором рассказывается об офшорах лиц из окружения президента Владимира Путина и российских депутатов.
В своем Facebook Александр Ионов написал, что за расследованием консорциума ICIJ «стоит большой слив от американских спецслужб», сообщает Znak.com.
Напомним, что в «Досье Пандоры» перечисляются офшоры, с которыми связаны мать предполагаемой третьей дочери Владимира Путина Светлана Кривоногих, племянник президента Роман Путин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, зять главы «Транснефти» Николая Токарева, а также ряд депутатов и сенаторов.
«В списке фигурантов вы не найдете американских сенаторов или крупных политиков, не то что бы они не пользовались офшорами, просто дружат с нужной службой, и если даже где-то их фамилии попадают в слив, то на них никогда не делаются нужные акценты», - добавил общественник.
«Досье Пандора» основано на полученных от анонимного источника документах офшорных регистраторов из разных стран мира. В расследовании фигурируют мать предполагаемой третьей дочери Владимира Путина Светлана Кривоногих, племянник президента Роман Путин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и его родственники, зять главы «Транснефти» Николая Токарева, а также ряд депутатов и сенаторов.