04 октября 2021, 11:54
Актер Владимир Машков, не прошедший по списку «ЕР» в Госдуму, получит мандат другого кандидата в депутаты
В понедельник Центризбирком утвердил постановление, согласно которому актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова получит депутатский мандат от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной
Фото: inpearls.ru
Известный актер Владимир Машков, который баллотировался в Госдуму по списку «Единой России», но мандат так и не получил, все же станет депутатом.
РИА Новости сообщает, что в понедельник Центризбирком утвердил постановление, согласно которому актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова получит депутатский мандат от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.
В Госдуме восьмого созыва Владимир Машков создаст компанию еще одному известному актеру Дмитрию Певцову, который выиграл выборы в качестве кандидата-самовыдвиженца в Медведковском одномандатном округе №200 в Москве.