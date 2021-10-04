04 октября 2021, 11:42
Глава Минздрава РФ заявил об отсутствии у ВОЗ претензий к вакцине «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет претензий к качеству российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
Фото: radiosputnik.ria.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет претензий к качеству российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Чиновник уточнил, что у ВОЗ были вопросы к документам, но не к качеству препарата. В беседе с ТАСС Мурашко добавил, что в настоящее время все необходимые документы для регистрации «Спутника V» полностью оформлены и в ближайшее время будут переданы ВОЗ.
Ранее глава Минздрава РФ заявил со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, что «все барьеры для регистрации «Спутника V» сняты.