04 октября 2021, 10:55
Спецслужбы задержали в Москве и Подмосковье членов запрещенной террористической организации
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве и Московской области активных членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Задержаны два лидера банды и шесть ее участников
Фото: tvzvezda.ru
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве и Московской области активных членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Задержаны два лидера банды и шесть ее участников. Операция проводилась совместно с МВД и Росгвардией.
По версии спецслужб, боевики планировали осуществить насильственным путем государственный переворот в России, сообщает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, «основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества».
При обыске у членов террористической ячейки изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.