04 октября 2021, 10:47
Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали по подозрению в получении взяток
Олега Гуменюка подозревают в том, что с 2019 по 2021 гг. он регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг
Фото: primgazeta.ru
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк после допроса стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере, сообщает «КоммерсантЪ».
В свою очередь телеграм-канал Mash сообщает, что Олег Гуменюка после допроса задержали.
Примечательно, что еще утром в Следственном комитете по Приморскому краю сообщили, что экс-мэр Владивостока проходит по делу как свидетель, а о его задержании речи не идет.
Теперь же в СКР сообщили, что Олега Гуменюка подозревают в том, что с 2019 по 2021 гг. он регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Общая сумма взяток оценивается в 19,5 млн рублей.