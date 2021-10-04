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04 октября 2021, 08:39

Международный консорциум журналистов опубликовал список офшоров российских депутатов и сенаторов

Ряд российских депутатов и сенаторов оказались связаны с офшорными компаниями. Об этом сообщается в масштабном расследовании международного консорциума журналистов под названием «Досье Пандоры»

Международный консорциум журналистов опубликовал список офшоров российских депутатов и сенаторов
Фото: euromag.ru

Ряд российских депутатов и сенаторов оказались связаны с офшорными компаниями. Об этом сообщается в масштабном расследовании международного консорциума журналистов под названием «Досье Пандоры» (или «Архив Пандоры»), которое публикуют «Важные истории» (издание включено в реестр инагентов).

Так, депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Алексея Чепа может иметь отношение к офшору Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова). Об этом стало известно из переписки сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению активами по всему миру), которые говорили о необходимости проверить компанию Portobello Enterprises Ltd, так как ее бенефициары - Алексей Чепа и его дочь Анастасия - являются «политически значимыми лицами». Отметим, что в настоящее время всеми бизнес-проектами депутата занимаются профессиональные управляющие.

Отметим, что офшор Portobello Enterprises Limited был создан для владения зданием и гаражом в центре Лондона. Общая стоимость этого имущества составляет 2,4 млрд рублей.

Сенатор и член «Единой России» Сергей Мамедов может иметь отношение к офшору Impala Trade & Invest Ltd (Британские Виргинские острова). По 2013 года он был единственным акционером этой компании. В 2013 году актив был переоформлен на мать сенатора Екатерину Мамедову, которая оставалась единственным акционером оффшора как минимум до 2019 года.

Также удалось выяснить, что с 2013 по 2018 год Impala Trade & Invest Ltd владела эстонской компанией Stalling OU, на которую до 2017 года была оформлена яхта Fidelity.

Депутата от «Единой России» Григория Аникеева связывают с оффшорами Meligton Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Levico Holdings Limited (Британские Виргинские острова). В 2017 году первый актив был записан уже на брата парламентария Анатолия Аникеева, а в второй актив переоформлен на другого брата – Валерия Аникеева (это произошло в 2016 году).

Формально к Григорию Аникееву претензий нет, так как депутатам запретили владеть иностранными финансовыми инструментами только в 2013 году, а на их родственников данный запрет не распространяется.

Сенатор-единоросс Олег Ткач может иметь отношение сразу к трем оффшорам - это Prosveshcheniye Holdings Limited (Кипр), DPK Investment Fund (Каймановы острова) и Envoy Associates Limited (Британские Виргинские острова).

В 2010 году Олег Ткач вместе с Владимиром Узуном стали протекторами DPK Discretionary Trust, который через DPK Investment Fund владел Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Позже Олега Ткача в качестве бенефициара офшоров заменила его супруга Наталья.

Депутат Госдумы от «ЕР» Николай Петрунин может иметь отношение к трем офшорам: Seeland Holding & Finance Inc. (Британские Виргинские острова), Revera Finance Ltd (Британские Виргинские острова) и Tens Global Ltd (Британские Виргинские острова). Фирма Tens Global Ltd была зарегистрирована с целью владения и управления счетами в швейцарском банке UBS AG.

Еще один фигурант «Досье Пандоры» - это видный единоросс и депутат Госдумы Владислав Резник. Журналисты обнаружили у парламентария связь с шестью офшорными компаниями. Это Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd, Sondale Investments Ltd, Padigton Holdings Ltd, Cheval Corporate Ltd, Tehams Ltd (место регистрации всех компаний - Британские Виргинские острова).

В 2013 году единоросс передал акции Mediterranean Shipping Company AS Ltd, Orsdale Enterprises Ltd и Sondale Investments Ltd своей дочери Лидии Резник, а доли в остальных офшорах – своей жене Диане Гиндин. Судя по документам, они оставались владелицами иностранных компаний до 2016 года.

Офшоры Orsdale и Sondale до 2015 года владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которая была единственным собственником фирмы «Экобытсервис». В свою очередь эта фирма в 2008 году выкупила у Института пленочных материалов и искусственной кожи (ЦНИИПИК) участок земли в получасе ходьбы от Кремля в районе Замоскворечье по адресу улица Бахрушина, 11, где ранее находилась старинная усадьба купцов Алексеевых. Вопреки сопротивлениям общественности «Экобытсервис» снес усадьбу, а на ее месте построил гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis.

В 2015 году собственником Simbury Developments стала компания Padigton Holdings Ltd., бенефициарами которой были супруга депутата Диана Гиндин, президент российской компании «Патеро-Девелопмент» Теймураз Хихинашвили, бывший вице-президент «Транснефти» Сергей Евлахов и бывший замглавы Минпромторга Андрей Реус.

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