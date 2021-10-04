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Формула обмана мэра Собянина
04 октября 2021, 08:10

Китайский ученый предсказал миру новый «вирус Х» после победы над COVID-19

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу предупредил мировую общественность о том, что после пандемии коронавируса ей придется столкнуться с так называемым «вирусом Х»

Китайский ученый предсказал миру новый «вирус Х» после победы над COVID-19
Фото: Getty Images

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу предупредил мировую общественность о том, что после пандемии коронавируса ей придется столкнуться с так называемым «вирусом Х». По словам специалиста, вирус, характеристики которого в настоящее время никому неизвестны, может возникнуть в любом месте и в любое время.

В своем выступлении на Международном форуме науки и технологий в обществе Гао Фу предложил взаимодействовать в целях подготовки мер по противодействию новому вирусу по принципу «четырех С». Это сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и координация (coordination)

Китайский специалист отметил, что во время пандемии коронавируса мир столкнулся с инфодемией, когда правдивая и актуальная информация о вирусе и вакцинах переплеталась с дезинформацией.

Отметим, что ранее появление нового смертоносного вируса предсказал руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По оценкам специалистов, новый вирус будет еще более заразным и более смертоносным, чем COVID-19.

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