Китайский ученый предсказал миру новый «вирус Х» после победы над COVID-19
Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу предупредил мировую общественность о том, что после пандемии коронавируса ей придется столкнуться с так называемым «вирусом Х»
Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу предупредил мировую общественность о том, что после пандемии коронавируса ей придется столкнуться с так называемым «вирусом Х». По словам специалиста, вирус, характеристики которого в настоящее время никому неизвестны, может возникнуть в любом месте и в любое время.
В своем выступлении на Международном форуме науки и технологий в обществе Гао Фу предложил взаимодействовать в целях подготовки мер по противодействию новому вирусу по принципу «четырех С». Это сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и координация (coordination)
Китайский специалист отметил, что во время пандемии коронавируса мир столкнулся с инфодемией, когда правдивая и актуальная информация о вирусе и вакцинах переплеталась с дезинформацией.
Отметим, что ранее появление нового смертоносного вируса предсказал руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По оценкам специалистов, новый вирус будет еще более заразным и более смертоносным, чем COVID-19.