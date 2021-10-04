Следователи допросили экс-мэра Владивостока по делу о махинациях с местами на кладбищах
Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю проводят допрос бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. В настоящее время он находится в следственном управлении ведомства
Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю проводят допрос бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. В настоящее время он находится в следственном управлении ведомства.
По данным «Комсомольской правды», допрос экс-мэра Владивостока проводится в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения «Некрополь». Бывший чиновник пока проходит по этому делу свидетелем.
Представитель ведомства отметил, что о задержании Олега Гуменюка «речи не идет», с ним проводятся процессуальные мероприятия.
Напомним, что в мае текущего года СМИ сообщили об обысках по месту жительства экс-мэра Владивостока, которые проводились в рамках дела о махинациях с местами на городских кладбищах. Примерно в тоже время г-н Гуменюк по настоятельной просьбе полпреда президента в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева подал в отставку.