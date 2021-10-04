Экс-зять главы «Транснефти» через офшоры владел фирмами, получавшими подряды от госкомпании
Дочь и зять главы государственной компании «Транснефть» Николая Токарева, который является другом и сослуживцем Владимира Путина по КГБ, в 2014 году получили гражданство республики Кипр
Дочь и зять главы государственной компании «Транснефть» Николая Токарева, который является другом и сослуживцем Владимира Путина по КГБ, в 2014 году получили гражданство республики Кипр.
По данным международного консорциума журналистов-расследователей, опубликовавших «Досье Пандора», родственники Николая Токарева получили кипрские паспорта за несколько месяцев до введения Евросоюзом санкций против «Транснефти».
Кроме того, зять главы «Транснефти» (теперь уже бывший) Андрей Болотов был бенефициаром компаний, которые получали контракты от госкомпании на миллиарды рублей, пишут «Важные истории» (издание включено в реестр инагентов)
Отметим, что еще несколько лет назад Владимир Путин потребовал от государственных компаний проводить проверки на предмет коррупции и связей подрядчиков с офшорами, чтобы установить имена их бенефициаров. У «Транснефти» как раз были подрядчики, которыми владели офшоры, однако имена их владельцев установить было не так-то просто.
Так, например, московская фирма «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) получала от структур «Транснефти» подряды на проверку качества сварных соединений на магистральных нефтепроводах. В 2014 году лаборатория стала единственным собственником компании «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА), которая поставляла «Транснефти» электротехническое оборудование и налаживала системы автоматизации.
По данным регистратора офшоров Demetrios A. Demetriades (DADLAW), основным бенефициаром НКЛаб и ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов. Лабораторию контролировала кипрская фирма Milemeadow Trading, номинальным владельцем которой был регистратор DADLAW.
Регистратор DADLAW держал долю в Milemeadow по трастовой декларации в интересах офшорной фирмы с Британских Виргинских островов — Belgrove Holdings. Этой офшорной фирмой опять же владела DADLAW — в интересах Болотова. В настоящее время НКЛаб находится в стадии ликвидации, а ПНГА уже принадлежит бывшему партнеру Андрея Болотова Сергею Романову.
Пока Андрея Болотов был зятем Николая Токарева, он не только получал миллиардные контракты от «Транснефти», но и обзавелся кипрским гражданством и дорогостоящей недвижимостью.
Болотов получил паспорт Кипра в июле 2014 года, а в документах DADLAW его адресом был указан двухэтажный особняк в Лимассоле недалеко от моря. В Москве у экс-зятя Николая Токарева есть квартира в элитном клубном доме по адресу Брюсов переулок, 19., что в всего в километре от Кремля. Причем квартира Болотова в 2010 году была записана на его тогдашнюю жену Майю Болотову. Стоимость квартиры площадью 268 км.м оценивается в 400 млн рублей.
Еще одна квартира экс-зятя главы «Транснефти» находится в клубном доме премиум-класса «Андреевский» в Хамовниках. Площадь его квартиры составляет 147 кв.м, а стоимость - примерно 150 млн рублей.
Журналисты-расследователи также выяснили, что Андрей Болотов в 2014–2015 годах через фирмы на Британских Виргинских островах был бенефициаром трех кипрских компаний (Wallpath Trading, Bridgebed Consultants и Kipsera Enterprises) вместе с Георгием Беджамовым. Последний заочно арестован по делу о хищении 100 млрд рублей из Внешпромбанка.