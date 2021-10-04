Семья главы «Ростеха» связана с офшорами, которые владеют недвижимостью на 22 млрд рублей
Семья главы государственной корпорации «Ростех» и друга президента Сергея Чемезова может владеть офшорами, которые связаны с имуществом на сумму 22 млрд рублей
Семья главы государственной корпорации «Ростех» и друга президента Сергея Чемезова может владеть офшорами, которые связаны с имуществом на сумму 22 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании «Важных историй» (издание включено в реестр инагентов).
Согласно данным регистратора Trident Trust, падчерица Сергея Чемезова Анастасия Игнатова владеет компанией Delima Services Limited (место регистрации Британские Виргинские острова. Эта фирма приобрела 85-метровую яхту Valerie за 140 млн долларов (примерно 10 млрд рублей по нынешнему курсу).
С семьей главы «Ростеха» связывают и виллу на элитном испанском курорте Марбелья площадью 800 кв.м. и стоимостью 4,7 млн евро. Официально этот особняки записан на фирму Holytown Limited, которой владеют пополам Анастасия Игнатова и теща Чемезова — Людмила Рукавишникова. В сумме Holytown владеет недвижимостью на 8,5 млн евро.
В «Ростехе» расследование об офшорных фирмах его падчерицы пока не прокомментировали. Ранее Сергей Чемезов заявлял, что его родственница Анастасия Игнатова самостоятельно занимается бизнесом.