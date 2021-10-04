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04 октября 2021, 01:38

Консорциум журналистов опубликовал данные об офшорах людей из окружения Владимира Путина

Международный консорциум журналистов в рамках проекта «Досье Пандоры» опубликовал большое расследование об офшорных компаниях, которые связаны с людьми из близкого окружения президента России Владимира Путина

Консорциум журналистов опубликовал данные об офшорах людей из окружения Владимира Путина
Фото: kapital-rus.ru

Международный консорциум журналистов в рамках проекта «Досье Пандоры» опубликовал большое расследование об офшорных компаниях, которые связаны с людьми из близкого окружения президента России Владимира Путина. Полный текст расследования публикует издание «Важные истории» (включено в реестр иностранных агентов).

По данным журналистов, мать предполагаемой третьей дочери Владимира Путина Луизы Розовой Светлана Кривоногих владеет офшором Brockville Development Ltd (Британские Виргинские острова). Согласно данным мирового офшорного регистратора ALCOGAL, Кривоногих была бенефициаром Brockville Development Ltd как минимум c 2006 года, а в 2017 году все еще владела этой компанией. 

На балансе Brockville Development Ltd числится квартира в Монако. Квартира находится в элитном ЖК Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo. Стоимость жилья вместе с парковочным местом оценивается в 3,6 млн евро (сейчас примерно 300 млн рублей).

Офшор Светланы Кривоногих обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland. Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA, который, по данным «Ведомостей», фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего Геннадию Тимченко - другу Владимира Путина.

Еще один фигурант расследования - адвокат, партнер известного адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Николай Егоров. Он был студенческим другом президента России.

В расследовании говорится, что он владеет офшором Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова) с 2016 года. Компания регистрировалась для владения счетом в LGT Bank в Гонконге и инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария). Приблизительный размер активов офшора — 50 млн долларов.

Еще один друг президента со времен студенчества Виктор Хмарин может владеть офшором Luciano Services Corp (Британские Виргинские острова), который держит счет в швейцарском банке BSI.

Племянника главы государства и лидера партии «Россия без коррупции» Романа Путина расследователи связывают с сейшельским офшором Infinite Capital Corp. Согласно документам юридической фирмы—провайдера корпоративных услуг Alpha Consulting, Роман Путин был бенефициаром Infinite Capital Corp и владел ей до 2013 года. Фирма должна была заняться «инвестированием личных средств в бизнес-авиацию».

В расследовании упоминается и Герман Греф - бывший министр, а сейчас глава государственного Сбербанка. Его связывают офшором Angelus Trust (Сингапур). В 2011 году г-н Греф учредил эту компанию для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. 

В 2017 году управляющим офшором стал племянник госбанкира Оскар Греф, который проживает в Швейцарии. Позже фирма была ликвидирована, а все свои активы Греф-старший перераспределил в пользу племянника. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замглавы МЭР и давнего знакомого Грефа.

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