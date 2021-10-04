Во Франции независимая комиссия выявила около 3 тысяч педофилов среди католических священников
Французская независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви (CIASE) заявила о причастности от 2,9 до 3,2 тысяч католических священников к сексуальному насилию над детьми
Французская независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви (CIASE) заявила о причастности от 2,9 до 3,2 тысяч католических священников к сексуальному насилию над детьми. Речь идет о преступлениях, которые совершались с 1950 года.
При этом жертвами преступлений сексуального характера, совершенными служителями церкви во Франции с 1950 года, могли стать около 10 тысяч детей, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).
Глава комиссии Жан-Марк Сове рассказал агентству France 24, что это «самая минимальная оценка» преступной деятельности представителей католической церкви. Эти данные были основаны на анализе церковных, судебных и полицейских архивов.
Комиссия CIASE была создана в 2018 году по требованию граждан, которые в разное время стали жертвами педофилов.