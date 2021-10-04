Компании Apple и Google обвинили в соучастии цензуре авторитарного режима
Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио назвал компании Google и Apple «соучастниками цензуры репрессивного авторитарного режима»
Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио назвал компании Google и Apple «соучастниками цензуры репрессивного авторитарного режима». Таким образом политик прокомментировал решение компаний удалить из своих магазинов мобильные приложения «Навальный» и «Умное голосование» по требованию российских властей.
Свое мнение сенатор Марко Рубио высказал в письме генеральному директору Google Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку. Политик указал, что крупные американские компании создали «тревожный прецедент», который будет иметь последствия для миллиардов интернет-пользователей по всему миру.
Г-н Рубио также назвал требования российских властей удалить мобильные приложения, связанные с Алексеем Навальным, «возмутительными». Американский политик добавил, что это произошло в тот момент когда миллионы российских граждан принимали участие в выборах. Это лишило оппозиционные силы возможности «занять законные места в российской Думе».
Сенатор также отметил, что президент России Владимир Путин продолжает предпринимать действия для подавления законного права граждан избирать своих лидеров на государственные должности.
В конце своего письма Марко Рубио отметил, что Apple и Google «склонились перед требованиями авторитарного режима» вместо того, чтобы поддержать прозрачность, открытость и свободу интернета.