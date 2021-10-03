Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае
Представитель ГУ МВД по региону сообщил, что подозреваемого Александра Лазарева 1991 года рождения схватили при попытке угона машины. Поймали его в Орске, что примерно в 30 км от Гая
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области.
Представитель ГУ МВД по региону сообщил агентству ТАСС, что подозреваемого Александра Лазарева 1991 года рождения схватили при попытке угона машины. Поймали его в Орске, что примерно в 30 км от Гая.
В полиции также сообщили, что проведенная молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность подозреваемого Александра Лазарева к убийству трех девушек.
Также сообщается, что подозреваемый ранее уже был судим и вышел на свободу совсем недавно - летом текущего года.
Ранее следствие установило, что преступник зарезал двух студенток, пока они спали. Предположительно, они находились под воздействием снотворного. Третья девушка проснулась во время расправы над своими подругами и выбежала из квартиры. Однако убийца настиг ее во дворе дома, где позже и нашли тело студентки. После тройного убийства мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.