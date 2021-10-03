Минпросвещения пообещало не допустить закрытия школ на карантин из-за COVID-19
По словам главы ведомства, региональные власти могут самостоятельно принимать решение о закрытии образовательных учреждений из-за COVID-19 с учетом эпидемической обстановки
Министерство просвещения России пообещало не допустить локдауна в системе образования в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Глава ведомства Сергей Кравцов заявил агентству ТАСС, что массовое закрытие школ на карантин пока не планируется.
По словам министра, региональные власти могут самостоятельно принимать решение о закрытии образовательных учреждений из-за COVID-19 с учетом эпидемической обстановки. При этом Кравцов подчеркнул, что закрывать школы на карантин стоит только в случае крайней необходимости.
В Минпросвещения сообщили, что по состоянию на начало октября из-за коронавируса закрыты 0,1% российских школ.
Напомним, что с наступлением осени в России стала расти заболеваемость коронавирусом и смертность ковидных пациентов. По данным на 3 октября, в России зафиксировано 25 769 новых случаев заражения. В результате осложнений скончались за минувшие сутки 890 человек - это рекордный показатель с начала пандемии.