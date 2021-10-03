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03 октября 2021, 14:30

Уголовное дело основателя Group-IB связали с его планами вывести бизнес за границу

Уголовное дело против основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, может быть связано с его планами вывести большую часть своего бизнеса за границу

Уголовное дело основателя Group-IB связали с его планами вывести бизнес за границу
Фото: bfm.ru

Уголовное дело против основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, может быть связано с его планами вывести большую часть своего бизнеса за границу.

Источники Bloomberg сообщают, что планы Ильи Сачкова «вызвали подозрения, что он слишком независим».

По данным агентства, бизнесмен много лет тесно сотрудничал с ФСБ, поскольку для компаний, которые занимаются кибербезопасностью, это обязательное условие работы в России.

Весной текущего года Сачков сообщил Forbes о планах Group-IB разместить акции на одной из зарубежных бирж. Кроме того, компания собиралась нарастить выручку за пределами России, а одна из штаб-квартир фирмы была открыта в Сингапуре.

Напомним, что Илью Сачкова арестовали по обвинению в государственной измене. Его подозревают в передаче иностранным спецслужбам секретных сведений.

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