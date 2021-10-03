Уголовное дело основателя Group-IB связали с его планами вывести бизнес за границу
Уголовное дело против основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, может быть связано с его планами вывести большую часть своего бизнеса за границу
Уголовное дело против основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, может быть связано с его планами вывести большую часть своего бизнеса за границу.
Источники Bloomberg сообщают, что планы Ильи Сачкова «вызвали подозрения, что он слишком независим».
По данным агентства, бизнесмен много лет тесно сотрудничал с ФСБ, поскольку для компаний, которые занимаются кибербезопасностью, это обязательное условие работы в России.
Весной текущего года Сачков сообщил Forbes о планах Group-IB разместить акции на одной из зарубежных бирж. Кроме того, компания собиралась нарастить выручку за пределами России, а одна из штаб-квартир фирмы была открыта в Сингапуре.
Напомним, что Илью Сачкова арестовали по обвинению в государственной измене. Его подозревают в передаче иностранным спецслужбам секретных сведений.