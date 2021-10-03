03 октября 2021, 13:14
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех студенток
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области. Силовики разыскивают Александра Вячеславовича Лазарева 1991 года рождения, который ранее уже был судим
Фото: nov-ros.ru
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области. Силовики разыскивают Александра Вячеславовича Лазарева 1991 года рождения, который ранее уже был судим.
По версии следствия, преступник убил спящих девушек кухонным ножом. Предположительно, студентки находились под воздействием снотворного, но одна из них проснулась и выбежала на улицу. Убийца расправился с ней уже во дворе, сообщает «Лента.ру».
Управление МВД по Оренбургской области обратилось к местным жителям с просьбой оказать помощь в поимке подозреваемого в убийстве трех девушек.
В свою очередь глава Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию, которая поможет задержать злоумышленника.