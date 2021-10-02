02 октября 2021, 10:20
Калифорния стала первым штатом с обязательной вакцинацией от COVID-19 для школьников
Власти американского штата Калифорния ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для школьников. Учащиеся старше 12 лет должны сделать прививку для очного посещения занятий
Фото: ridus.ru
Власти американского штата Калифорния ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для школьников. Учащиеся старше 12 лет должны сделать прививку для очного посещения занятий.
Губернатор Гэвин Ньюс сообщил CNN, что Калифорния стала первым штатом, где ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для подростков, сообщает «Дождь» (включено в реестр инагентов).
Пока данное требование относится только к детям старше 12 лет. Для младших возрастных групп вакцинация будет введена, если американский регулятор для них одобрит применение препаратов.
Непривитые школьники будут обучаться дистанционно.
Отметим, что использование вакцины против коронавируса фирмы Pfizer для детей старше 12 лет американский регулятор FDA одобрил в мае 2021 года.