Экологи обнаружили нефтяное загрязнение в реках Коми. Это последствия аварии на объекте «Лукойла»
Экологи в ходе экспедиции с целью оценки последствий разлива нефтепродуктов на реке Колве в республике Коми в результате аварии на месторождении «Лукойла» обнаружили крупное нефтяное загрязнение
Экологи в ходе экспедиции с целью оценки последствий разлива нефтепродуктов на реке Колве в республике Коми в результате аварии на месторождении «Лукойла» обнаружили крупное нефтяное загрязнение.
Участники экспедиции проплыли на лодке по соседним рекам Уса и Печора, взяли пробы воды и нашли значительное нефтезагрязнение почти в 400 км от места аварии. О результатах экспедиции изданию «7x7» сообщил председатель Комитета спасения Печоры Иван Иванов.
За семь дней экологи проплыли на лодке около 300 км от поселка Парма недалеко от Усинска до села Щельяюр в Ижемском районе. Практически везде они обнаружили по берегам рек загрязненную нефтью растительность, а также сгустки возможной нефти на почве. Кроме того, на поверхности одной из проток реки Печоры экологи обнаружили радужную пленку шириной до 5 метров.
Анализ показал, что концентрация нефти в воде не превысила норму, но и не была равна нулю.
В Комитете спасения Печоры считают, что Росприроднадзоре Светланы Радионовой могли снизить размер ущерба, нанесенного окружающей среде компанией «Лукойл-Коми». Нефтяники после этой аварии выплатили 374 млн рублей в качестве компенсации за разлив нефти в Колве.
Напомним, что разлив нефти произошел на Ошском месторождении в начале мая. В результате происшествия оказались загрязнены реки Колва, Уса и Печора.
Роспотребнадзор оценил ущерб окружающей среде более чем в 300 млн рублей, однако экологи считают, что ущерб оказался намного больше.