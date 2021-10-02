Олег Тиньков выплатит 506 млн долларов за сокрытие своих активов от властей США
Известный банкир Олег Тиньков выплатит властям США 506 млн долларов для урегулирования налоговых претензий. В эту сумму вошли налоговые потери США, штрафы банкиру и проценты по них
Известный банкир Олег Тиньков выплатит властям США 506 млн долларов для урегулирования налоговых претензий. В эту сумму вошли налоговые потери США, штрафы банкиру и проценты по них.
По данным РБК, в ходе слушаний в Окружном суде Северной Калифорнии Олег Тиньков признал свою вину. Его представитель в свою очередь сообщил, что для выплаты долгов и штрафов в размере 506 млн долларов банкир не будет продавать акции TCS Group - материнской компании банка «Тинькофф».
Окончательное решение по мировому соглашению между российским бизнесменом и Минюстом США будет утверждено 29 октября.
Напомним, что претензии у американских властей к Олегу Тинькову возникли из-за того, он при отказе от гражданства США в 2013 году предоставил недостоверную налоговую отчетность. Власти заявили, что он скрыл свои активы на миллиард долларов.