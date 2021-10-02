В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова
Миллиардера задержали в Подгорице по российскому ордеру на розыск. Напомним, что в РФ экс-владелец Черкизовского рынка заочно арестован по обвинению в организации убийства
В Черногории сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Местное издание Danas сообщает, что миллиардера задержали в Подгорице по российскому ордеру на розыск. Напомним, что в РФ экс-владелец Черкизовского рынка заочно арестован по обвинению в организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году, а также в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году.
Несколько лет Тельман Исмаилов находился в международном розыске, но задержали его только сейчас.
По данным «Ленты.ру», черногорские силовики обнаружили в квартире Исмаилова второго разыскиваемого гражданина России Владимира С.
Напомним, что ранее полиция Черногории задержала бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, который также был объявлен в розыск российскими правоохранителями по делу о злоупотреблении полномочиями.