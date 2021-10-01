Налогоплательщики заплатили за перелеты Юрия Чайки на частных самолетах 25 млн рублей
Управделами президента России потратит 25 млн рублей из государственного бюджета на перелеты экс-генпрокурора, а сейчас полпреда президента в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайки частными самолетами
Управделами президента России потратит 25 млн рублей из государственного бюджета на перелеты экс-генпрокурора, а сейчас полпреда президента в Северо-Кавказском ФО Юрия Чайки частными самолетами.
В конце сентября ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента Российской Федерации» заключило госконтракт на оказание услуг по организации воздушных перевозок общей стоимостью 25,1 млн рублей.
Телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что в этом контракте речь идет о служебных поездках полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки в течение пяти месяцев — с 9 августа по 31 декабря текущего года.
Отметим, что бывший прокурор Юрий Чайка летает даже не бизнес-классом регулярных рейсов авиакомпаний, а на частных самолетах. Для перевозки полпреда арендуются за счет налогоплательщиков американский Hawker 850 и французский Falcon 7X, а иногда переделанный в бизнес-джет Ту-134.