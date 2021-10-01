Государственные СМИ получат 89,6 млрд рублей из бюджета в 2022 году
Российские власти в 2022 году потратят 89,6 млрд рублей финансовую поддержку государственных СМИ. Это рекордная сумма финансовых вливание в госпропаганду
Российские власти в 2022 году потратят 89,6 млрд рублей финансовую поддержку государственных СМИ. Это рекордная сумма финансовых вливание в госпропаганду.
Согласно проекту федерального бюджета на 2022 год, финансирование медиахолдинга ВГТРК увеличится на 11 млрд рублей и составит 33,4 млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Государственный международный телеканал Russia Today получит из бюджета 28,7 млрд рублей, что на 1,3 млрд больше прошлогоднего финансирования.
МИА «Россия Сегодня» (РИА «Новости») выделят 9,3 млрд рублей, а «Общественному телевидению России» - 5,5 млрд рублей.
Агентство ТАСС получит 3,7 млрд рублей, телеканал «Звезда» — 1,86 млрд рублей, а «Парламентская газета» - 207,2 млн рублей.
Объем субсидий сократился только у Первого канала - 6 млрд рублей против 7,5 млрд рублей в прошлом году.