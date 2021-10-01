Фонд друга и «кошелька» Владимира Путина получит из бюджета 7 млрд рублей
Согласно проекту бюджета на 2022-2024 гг, фонд «Талант и успех» получит в 2022 году 2,5 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей будут выплачены организации в виде грантов, а остальные деньги - в виде субсидий на конкретные цели
Фонд близкого друга президента Владимира Путина виолончелиста Сергея Ролдугина получит более 7 млрд рублей из федерального бюджета.
Согласно проекту бюджета на 2022-2024 гг, фонд «Талант и успех» получит в 2022 году 2,5 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей будут выплачены организации в виде грантов, а остальные деньги - в виде субсидий на конкретные цели. В 2023 и 2024 годах фонд получит из бюджета по 2,4 млрд рублей, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Общая сумма финансирования фонда Ролдугина за три года составит 7,3 млрд рублей. Отметим, что с 2019 по 2022 годы «Талант и успех» получил из бюджета 6,35 млрд рублей.
Кроме того, фонд по распоряжению кабинета министров получил в собственность и без проведения торгов пять земельных участков в Сочи.
Напомним, что виолончелиста Сергея Ролдугина называют не только близким другом Владимира Путина, но и его «кошельком». Музыкант фигурировал в слитом «панамском досье» как владелец офшоров, на счетах которых «осело» не менее 2 млрд долларов, выведенных из России.