01 октября 2021, 15:51
В Черногории по запросу российских властей задержали экс-главу Росалкогольрегулирования
В Черногории задержан бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, который на родине обвиняется в злоупотреблениях полномочиями
Фото: glavk.net
В Черногории задержан бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, который на родине обвиняется в злоупотреблениях полномочиями.
В настоящее время бывший российский чиновник находится под стражей. Соответствующее решение принял Высокий суд Подгорицы, сообщает Znak.com.
В конце 2018 года Игорь Чуян был заочно арестован по обвинению в злоупотреблениях должностными полномочиями и объявлен в международный розыск.
По версии следствия, экс-глава Росалкогольрегулирования вместе с со своим подельником Николаем Гордеевым организовали вывод средств из ПАО «Банк «Объединенный финансовый капитал». Ущерб по делу оценивается в 30 млрд рублей.