В России появится фонд для выплаты компенсаций туристам за сорванные поездки
В России может появиться фонд для выплаты компенсаций за пропавшие туристическое путевки, аналогичный Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в банковской сфере
В России может появиться фонд для выплаты компенсаций за пропавшие туристическое путевки, аналогичный Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в банковской сфере.
В ходе форума EXPOTRAVEL в Екатеринбурге директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что возможность создания такого фонда предусмотрена новым законопроектом о туризме, который находится в стадии разработки.
Фонд для выплаты компенсации туристам за пропавшие путевки решили создать в связи с запутанной системой помощи туристам, которая действует в России в настоящее время. Зачастую путешественник не может понять, какую сумму в итоге он сможет получить за сорванную поездку.
Какую сумму турист сможет получить по гарантии фонда за несостоявшуюся турпоездку, пока не сообщается. Напомним, что в банковской сфере максимальный размер компенсации в случае банкротства кредитно-финансовой организации составляет 1,4 млн рублей.