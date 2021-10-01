Полицейские задержали лидера фракции КПРФ в Мосгордуме
Столичного депутата задержали в тот момент, когда он приехал в в здание ГУ МВД по Москве на Петровеке, 38 вместе с главой протестного отдела МГК КПРФ Павлом Ивановым
Сотрудники московской полиции задержали лидера фракции КПРФ в Московской городская думе Николая Зубрилина.
Столичного депутата задержали в тот момент, когда он приехал в в здание ГУ МВД по Москве на Петровеке, 38 вместе с главой протестного отдела МГК КПРФ Павлом Ивановым.
Пресс-секретарь фракции КПРФ в МГД Никита Попов рассказал порталу Znak.com, что Павел Иванов почти неделю находился в здании московского горкома КПРФ, и все это время его караулили полицейские. В итоге он решил сам сдаться.
Когда Павел Иванов вместе с депутатами Николаем Зубрилиным и Сергеем Обуховым поехали на Петровку, 38, то на подъезде их окружили полицейские и доставили в отдел ОВД «Тверское». Причины задержания коммунистам до сих пор не сообщили.
Напомним, что 20 и 25 сентября коммунисты провели две акции в Москве с требованием отменить итоги дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. После акций протеста столичные полицейские стали задерживать представителей КПРФ.