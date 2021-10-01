Общественный штаб по наблюдению за выборами не нашел нарушений при электронном голосовании
Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве «не смогла подтвердить» заявления оппозиционных кандидатов в депутаты о нарушениях во время дистанционного электронного голосования
Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве «не смогла подтвердить» заявления оппозиционных кандидатов в депутаты о нарушениях во время дистанционного электронного голосования.
В штабе сообщили, что для анализа данных специалисты использовали блокчейн на observer.mos.ru, куда в ходе голосования попадали все транзакции.
«Приватный ключ, опубликованный после окончания голосования, позволяет любому желающему расшифровать их и убедиться в корректности подсчета голосов», - говорится в заявлении штаба, которое цитирует «Новая газета».
Пересмотр итогов ДЭГ проводится «по инициативе и при участии» партии КПРФ.
Оппозиция, напомним, считает, что с помощью дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве у них отобрали не менее 250 тысяч голосов избирателей, которые были засчитаны провластным кандидатам.