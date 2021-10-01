ЕСПЧ признал незаконным затягивание судами рассмотрение жалоб Александра Шестуна на арест
Ранее защита Александра Шестуна пожаловались в Страсбургский суд на то, что российские суды постоянно продлевали сроки ареста бывшего чиновника
Европейский суд по правам человека признал незаконным затягивание российскими судами рассмотрений жалоб бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна на решения о продлении ему меры пресечения в виде содержания в СИЗО.
Ранее защита Александра Шестуна пожаловались в Страсбургский суд на то, что российские суды постоянно продлевали сроки ареста бывшего чиновника. При этом вышестоящие судебные инстанции слишком долго рассматривали апелляции на решения о его заключении под стражу, что нарушает четвертый пункт пятой статьи Европейской Конвенции о правах человека.
Адвокат Александра Шестуна Влада Русина сообщила «Новой газете», что ЕСПЧ в ходе рассмотрения жалобы признал действия российских судов незаконными и присудил бывшему подмосковному чиновнику компенсацию в размере 500 евро.