В ЕСПЧ вновь поддержали Александра Шестуна
Решения сразу по тридцати делам, связанным с нарушением статьи 5 Европейской Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), обнародовал 30 сентября Европейский Суд по правам человека
Решения сразу по тридцати делам, связанным с нарушением статьи 5 Европейской Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), обнародовал 30 сентября Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). Среди них есть документы, связанные с экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном. Его защита в свое время неоднократно обращалась в Страсбург с жалобами по поводу нарушений при ему сроков нахождения в СИЗО.
Каждый раз суды продлевали меру пресечения, а вышестоящие инстанции, рассматривали его жалобы недопустимо длительные сроки и отказывали в пересмотре решений. В ЕСПЧ это признали нарушением Конвенции и постановили выплатить из бюджета России Шестуну денежную компенсацию.
Юрист-международник Каринна Москаленко, комментируя эту ситуацию, заявила, что «...С такой практикой Россия становится злостным неисполнителем своих обязательств по организации правильной процедуры продления меры пресечения и по существу, и по форме. Отечественное законодательство, регулирующее данный процесс является адекватным и если бы оно исполнялось в полной мере, то права человека бы не ущемлялись и ЕСПЧ не надо было бы выносить столько решений по нарушению статьи 5 Конвенции».
На основании исследованных документов, Европейскому Суду по правам человека стало очевидно, что решения о продлении меры пресечения арестантам в России принимаются судами на «автомате»: апелляционные инстанции во многих случаях нарушают процедуры, сроки и не вдаваясь в суть дел, утверждают решения нижестоящих судов.
Многие юристы говорят, что так будет продолжаться до тех пор, пока за ошибки судей, связанные с нарушением прав человека, расплачивается бюджет, а не те конкретные служители Фемиды, допустившие нарушения.