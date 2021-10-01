01 октября 2021, 12:59
В Сыктывкаре женщина-водитель сбила ребенка на «зебре» и переехала взрослого пешехода
В Сыктывкаре 52-летняя местная жительница сбила двух пешеходов и протаранила другой автомобиль. Один из пешеходов от полученных травм скончался
Фото: gazeta.ru
В Сыктывкаре 52-летняя местная жительница сбила двух пешеходов и протаранила другой автомобиль. Один из пешеходов от полученных травм скончался.
Утром 1 октября женщина-водитель Suzuki Grand Vitara при повороте на улицу Орджоникидзе на высокой скорости сбила 8-летнего мальчика на «зебре». Затем женщина потеряла управление, выехала на обочину, где сбила второго пешехода, а после врезалась в автомобиль Volkswagen.
Сбитая на обочине женщина скончалась, а мальчик был госпитализирован. Водителю Volkswagen медицинская помощь была оказана на месте.