На Сахалине в Анивском заливе произошла утечка нефти. Площадь разлива составила 10 000 кв.м
В Сахалине в Анивском заливе во время распиливания старого судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию закрытой морской бухты. По предварительным данным, площадь разлива составляет 10 тысяч кв.м
В Сахалине в Анивском заливе во время распиливания старого судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию закрытой морской бухты. По предварительным данным, площадь разлива составляет 10 тысяч кв.м. Ближайший населенный пункт к месту экологической аварии - город Корсаков.
В администрации Сахалинской области заверили, что в результате происшествия нефтепродукты не вытекли в открытое море. Работы по распиловке старого судна приостановлены, сообщает Новая газета.
Чиновники рапортовали, что к ликвидации последствий аварии привлечены специалисты из сахалинского филиала «Морспасслужбы».
Напомним, что 7 августа в Новороссийске при закачке нефти на греческий танкер Minerva Symphony произошел залповый выброс нефти в акваторию Черного моря. Нефтяное пятно растянулось от берега в открытое море на расстояние 19 километров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.