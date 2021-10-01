01 октября 2021, 11:59
Экс-директора ФК «Тамбов» задержали за мошенничество с бюджетными деньгами
Бывший директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова задержана по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Накануне по месту ее жительства прошел обыск
Фото: Яндекс.Новости
Бывший директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова задержана по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами. Накануне по месту ее жительства прошел обыск.
Адвокат Ольги Коноваловой Дмитрий Кислинский сообщил ТАСС, что его подзащитная задержана в качестве подозреваемой.
Согласно материалам уголовного дела, мэрия Тамбова выделяла местному футбольному клубу сотни миллионов рублей, однако боссы клуба присваивали часть этих денег себе через различные мошеннические схемы.