01 октября 2021, 11:52
В России снова растет заболеваемость коронавирусом и смертность
В России за минувшие сутки выявили больше 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Утром оперштаб по борьбе с болезнью сообщил о 24 522 заболевших - это максимальный показатель с 19 июля 2021 года
Фото: kp.ru
В России за минувшие сутки выявили больше 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Утром оперштаб по борьбе с болезнью сообщил о 24 522 заболевших - это максимальный показатель с 19 июля 2021 года.
Всего с начала пандемии было официально зарегистрировано 7 535 548 случаев заражения.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от осложнений скончались 887 ковидных пациентов. Это максимальный показатель с начала пандемии. Отметим, что смертность от COVID-19 в России бьет рекорды четвертый день подряд. Днем ранее оперштаб сообщили о 867 умерших пациентах.