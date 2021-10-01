01 октября 2021, 11:44
Вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в розыск
Следственный комитет объявил в федеральный розыск вице-президента Сбербанка и бывшую замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, ущерб государству от которого составил 50 млн рублей
Фото: Коммерсант
Следственный комитет объявил в федеральный розыск вице-президента Сбербанка и бывшую замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову. Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, ущерб государству от которого составил 50 млн рублей.
Днем ранее стало известно, что Марина Ракова проигнорировала вызов на допрос по делу о хищении 50 млн бюджетных рублей, а затем перестала выходить на связь.
Следователи заподозрили, что вице-президент Сбербанка пытается от них скрыться и объявили ее розыск, пока только федеральный. В скором времени г-жу Ракову могут объявить и в международный розыск, сообщает ТАСС.
Отметим, что уголовное дело о хищении 50 млн рублей связано с работой обвиняемой в Министерстве просвещения РФ, а не в Сбербанке.