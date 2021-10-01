По делу Марины Раковой арестованы два топ-менеджера Сбербанка
Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и управляющего директора банка Евгения Зака
Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и управляющего директора банка Евгения Зака, которые проходят по делу о хищении 50 млн рублей из бюджета.
Еще одной фигуранткой уголовного дела является вице-президент Сбербанка и бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова. Последняя на допрос не явилась и скрылась от следствия.
Кроме того, в рамках данного дела арестована Кристина Крючкова — преподаватель РАНХиГС, сообщает Znak.com.
Максим Инкин ранее руководил Фондом новых форм развития образования, который указан в деле Марины Раковой, а Евгений Зак был его заместителем.
Согласно материалам дела, Марина Ракова будучи замглавы Минпросвещения пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования в рамках нацпроекта «Образование», однако по нескольким контрактам работы выполнены не были. Ущерб государству следствие оценило в 50 миллионов рублей.