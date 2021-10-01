01 октября 2021, 08:13
В Мурманске пытались поджечь здание правительства с помощью «коктейля Молотова»
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал охранник. Другие сотрудники областной администрации не пострадали, хотя в момент происшествия они находились на рабочих местах
Фото: turbina.ru
В Мурманске в ночь на 1 октября неизвестный бросил две бутылки с «коктейлем Молотова» в окна здания правительства региона.
Телеграм-канал Mash пишет, что инцидент произошел около двух часов ночи. Канал публикует видео с места происшествия, на котором видно, как к крыльцу здания Мурманского областного правительства подходит человек, поджигает бутылку с зажигательной смесью и бросает ее в окно.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадал охранник. Другие сотрудники областной администрации не пострадали, хотя в момент происшествия они находились на рабочих местах.