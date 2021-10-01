01 октября 2021, 08:03
Правительство с 2022 года возобновит индексацию зарплат чиновников
Правительство РФ внесло в Госдуму предложения по возобновлению индексации зарплат чиновников с 2022 года. Предполагается, что их зарплаты будут повышаться на 4%
Фото: ru.daleks.su
Правительство РФ внесло в Госдуму предложения по возобновлению индексации зарплат чиновников с 2022 года. Предполагается, что их зарплаты будут повышаться на 4%.
Первая индексация запланирована правительством на 1 октября 2022 года, а продлится она до 2024 года. Рост зарплат коснется всех категорий работников федеральных государственных учреждений, сообщает РБК.
Кроме того, правительство планирует индексировать зарплаты судей, сотрудников прокуратуры, и Следственного комитета.
С 1 октября 2022 года власти начнут ежегодно повышать зарплаты военных и приравненных к них лиц на 4%.