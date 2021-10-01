01 октября 2021, 07:00
Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о рассылке писем с вирусом от имени ФНС
Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о проведении злоумышленниками массовой рассылки фишинговых писем от имени Федеральной налоговой службы (ФНС)
Фото: fbm.ru
Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили о проведении злоумышленниками массовой рассылки фишинговых писем от имени Федеральной налоговой службы (ФНС).
С 30 сентября пользователи стали получать на электронную почту письма с темой: «Исх: № (произвольный номер). От: ФНС России (Запрос документов)». Эксперты по кибербезопасности предупредили, что письма содержат вредоносный архив с паролем. В случае активации вложения из письма мошенники смогут получить удаленный доступ компьютером.
В «Лаборатории Касперского» отметили, что ФНС не имеет отношения к рассылке вредоносных писем.