ЕСПЧ запретил российским властям депортировать в Узбекистан правозащитницу Валентину Чупик
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил российским властям депортировать правозащитницу Валентину Чупик из России в Узбекистан как минимум до 17 октября
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил российским властям депортировать правозащитницу Валентину Чупик из России в Узбекистан как минимум до 17 октября.
Адвокат правозащитницы Дарья Тренина сообщила, что Страсбургский суд отменил правило №39, которое разрешает суду применять временные меры в случае риска нанесения непоправимого вреда заявителю. Как правило, данное правило применяется для приостановки экстрадиции или высылки.
В середине сентября российские власти лишили Валентину Чупик статуса беженца. Данное решение было аргументировано нормой закона «О беженцах», которая касается предъявления заведомо ложных сведений или фальшивых документов для признания беженцем.
Валентина Чупик бежала из Узбекистана в 2006 году. Она руководит некоммерческой организацией «Тонг Жахони», которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам.
«Комитет против пыток» считает, что Чупик пытаются выгнать из России за критику правоохранительных органов. Организация направила жалобу в ЕСПЧ, указав, что в Узбекистане правозащитница может подвергнуться преследованию.