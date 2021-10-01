Брат губернатора Подмосковья вошел в список 200 самых богатых бизнесменов России
Брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев, который владеет компанией «Русская аквакультура» (бывшее «Русское море» - ред.), попал в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes
Брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев, который владеет компанией «Русская аквакультура» (бывшее «Русское море» - ред.), попал в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes (официально рейтинг опубликуют в 2022 году). Его состояние эксперты издания оценили в 550 млн рублей.
Максим Воробьев приходится сыном зампреду Совета Федерации Юрию Воробьеву, а его родной брат Андрей является главой Подмосковья с 2012 года.
Бизнесмен владеет 3% акций группы Evraz стоимостью 340 млн долларов. Его доля в «Русской аквакультуре» оценивается в 270 млн долларов (47,67%), а капитализация компании выросла на год на 80%.
Брату подмосковного губернатора также принадлежит российско-сингапурский фонд Amereus Group, в портфеле которого «около дюжины технологичных компаний из России, Европы, США и Юго-Восточной Азии».
Еще один актив Максима Воробьева - 28% акций в одной из дочерних структур девелопера «Самолет», созданного его давним партнером Михаилом Кениным. Эта компания занимается строительством жилья.