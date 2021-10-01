01 октября 2021, 02:39
В Доминикане совершил жесткую посадку самолет с 275 кг кокаина на борту
В Доминиканской республике совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Cessna, летевший из Южной Америки. На борту воздушного судна находилось 275 кг кокаина
Фото: istockphoto.com
В Доминиканской республике совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Cessna, летевший из Южной Америки. На борту воздушного судна находилось 275 кг кокаина.
Самолет совершал вынужденную посадку во время преследования штурмовиками ВВС Доминиканской республики. Пилот не справился с управлением, поэтому посадка была жесткой.
Пострадавших в результате авиапроисшествия нет, а в самолете доминиканские силовики обнаружили пакеты с кокаином. Общий вес наркотика составил 275 кг.
Пилотов самолета задержали по обвинению в контрабанде наркотических веществ.