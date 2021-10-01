Меню
В мире
Полицейским больше не надо представляться и называть свое звание, и должность
01 октября 2021, 02:39

В Доминикане совершил жесткую посадку самолет с 275 кг кокаина на борту

В Доминиканской республике совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Cessna, летевший из Южной Америки. На борту воздушного судна находилось 275 кг кокаина

В Доминикане совершил жесткую посадку самолет с 275 кг кокаина на борту
Фото: istockphoto.com

В Доминиканской республике совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Cessna, летевший из Южной Америки. На борту воздушного судна находилось 275 кг кокаина.

Самолет совершал вынужденную посадку во время преследования штурмовиками ВВС Доминиканской республики. Пилот не справился с управлением, поэтому посадка была жесткой.

Пострадавших в результате авиапроисшествия нет, а в самолете доминиканские силовики обнаружили пакеты с кокаином. Общий вес наркотика составил 275 кг.

Пилотов самолета задержали по обвинению в контрабанде наркотических веществ.

Материалы по теме
В «Шереметьево» пассажира из США задержали из-за картриджей для вейпа с маслом конопли
Дорогомиловский суд распустил коллегию присяжных по «кокаиновому делу»
Авиаперевозчиков попросили приостановить полеты самолетов Boeing 777
Сейчас на главной
Мандаты пользуются вбросом
электронное голосование
Мандаты пользуются вбросом
Прошла неделя после дня голосования, а мы уже детально понимаем, каким образом, с большой вероятностью, были сфальсифицированы результаты электронных выборов. Мы оцениваем объем фальсификаций приблизительно в четверть миллиона
Татьяна Голикова заявила о «сложном периоде» из-за роста заболеваемости COVID
коронавирус
Татьяна Голикова заявила о «сложном периоде» из-за роста заболеваемости COVID
Как и прогнозировалось ранее, после возвращения граждан из летних отпусков и начала нового учебного года в стране начнется четвертая волна заболеваемости COVID-19
Чистая прибыль «Роскосмоса» за 2020 год сократилась в 42 раза
Роскосмос
Чистая прибыль «Роскосмоса» за 2020 год сократилась в 42 раза
Что касается чистой прибыли «Роскосмоса» за прошлый год, то она составила 292,633 млн рублей. Это примерно в 42 раза меньше, чем в 2019 году, когда прибыль составила 12,5 млрд рублей
Человек первого софта
Group-IB
Человек первого софта
Лефортовский суд Москвы дал санкцию на арест Ильи Сачкова, основателя и генерального директора Group-IB, одной из самых успешных российских компаний в IT-сфере, специализирующейся в сфере кибербезопасности
Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка скрылась от следствия
арест чиновников
Подозреваемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка скрылась от следствия
Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова не явилась на допрос по делу о хищении 50 млн рублей из бюджета и скрылась от следствия
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы
Николя Саркози
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году лишения свободы
Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году лишения свободы. Его признали виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году
В России зафиксирован очередной рекорд по числу умерших от COVID-19
коронавирус
В России зафиксирован очередной рекорд по числу умерших от COVID-19
В России третьи сутки подряд растет смертность от коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 30 сентября, за минувшие сутки скончались 867 ковидных пациентов
На пенсионера завели дело об экстремистской символике из-за пикета с плакатом об «Умном голосовании»
борьба с экстремизмом
На пенсионера завели дело об экстремистской символике из-за пикета с плакатом об «Умном голосовании»
Полиция в Астрахани составила на 72-летнего местного жителя Сергея Щербакова административный протокол об изготовлении экстремистской символики с целью пропаганды
Происшествия
Кемеровский суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
Сегодня суд оглашает приговор восьмерым фигурантам дела о крупном пожаре в ТРЦ, среди которых должностные лица торгового центра и компании, занимавшейся вопросами пожарной безопасности, а также охранник и пожарные
В Москве все пациенты с признаками ОРВИ будут сдавать тесты на антиген к COVID-19
коронавирус
В Москве все пациенты с признаками ОРВИ будут сдавать тесты на антиген к COVID-19
Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что у антиген-тестов высокая чувствительность, а их результаты на 85% совпадают с результатами ПЦР-теста
В Оренбургской области в сгоревшей квартире нашли тела трех убитых студентов
убийство
В Оренбургской области в сгоревшей квартире нашли тела трех убитых студентов
В городе Гай Оренбургской области на месте пожара в квартире жилого дома обнаружили тела двух девушек. Тело еще одной девушки нашли во дворе дома. У всех трех погибших имеются признаки насильственной смерти
Минпромторг и МЭР предложили повысить пошлины на вино и косметику из ЕС
рост цен
Минпромторг и МЭР предложили повысить пошлины на вино и косметику из ЕС
Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на некоторые товары, которые импортируются в Россию из стран Евросоюза
Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом за неудаление контента
Facebook
Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом за неудаление контента
Роскомнадзор предупредил социальную сеть Facebook о крупном штрафе, размер которого составит десятую часть его выручки в России. Речь может идти о штрафе в размере миллиарда рублей
Движения чайлд-фри, ЛГБТ и феминизм хотят признать экстремистскими
роскомнадзор
Движения чайлд-фри, ЛГБТ и феминизм хотят признать экстремистскими
Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлд-фри экстремистскими движениями
Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков
олимпиада
Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут без иностранных болельщиков
Билеты на олимпийские соревнования могут купить только жители материкового Китая, которые соответствуют требованиям мер по борьбе с COVID-19. Какие именно требования имеются ввиду, не уточняется
Экономика
Уровень инфляции в России в сентябре 2021 года достиг пятилетнего максимума
По данным Минэкономразвития, по итогам текущего месяца потребительские цены в годовой выражении выросли на 7,26%. Данный показатель является рекордным с 2016 года
Бизнес-партнеры подруги министра Лаврова оказались связаны с Солнцевской ОПГ
Сергей Лавров
Бизнес-партнеры подруги министра Лаврова оказались связаны с Солнцевской ОПГ
Бизнес-партнеры близкой подруги глава Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова сотрудничают с представителями Солнцевской ОПГ
Глава ЦИК заявила о конфликте интересов при избрании вице-губернатора Петербурга депутатом ЗакСа
законодательное собрание Петербурга
Глава ЦИК заявила о конфликте интересов при избрании вице-губернатора Петербурга депутатом ЗакСа
Элла Памфилова заявила о конфликте интересов, возникшем на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга у бывшего вице-губернатора города Александра Бельского