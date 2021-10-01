01 октября 2021, 02:08
Мурманские депутаты отказались назначить мэром кандидатку, которую поддержал Андрей Турчак
Совет депутатов Мурманска в ходе заседания 30 сентября отклонил кандидатуру бывшего министра образования региона Ольги Дзюбы («Единая Россия») на должность мэра. При этом кандидатура г-жи Дзюбы была единственной
Фото: m.severpost.ru
Совет депутатов Мурманска в ходе заседания 30 сентября отклонил кандидатуру бывшего министра образования региона Ольги Дзюбы («Единая Россия») на должность мэра. При этом кандидатура г-жи Дзюбы была единственной.
Кандидатуру экс-министра на голосовании поддержали только 8 из 25 депутатов, которые присутствовали на заседании.
Примечательно, что депутаты отказались назначить Ольгу Дзюбу мэром Мурманска, хотя ее поддержал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Новая газета» отмечает, что выдвижение Дзюбы в мэры происходило на фоне затянувшегося конфликта между областными и городскими чиновниками, который возник из-за финансирования программ городского благоустройства.