01 октября 2021, 01:39
Правительство планирует повышать цены на электричество на 5% каждый год
Российские власти планируют каждый год повышать цены на электроэнергию для населения в среднем на 5%. Такой рост запланировал в период с 2022 по 2024 гг
Фото: newsivanovo.ru
Российские власти планируют каждый год повышать цены на электроэнергию для населения в среднем на 5%. Такой рост запланировал в период с 2022 по 2024 гг.
Согласно проекту федерального бюджета на 2022 год и плановому бюджету на 2023-2024 гг., индексация тарифов на электроэнергию в среднем по России сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения.
Остальных потребители электроэнергии (кроме населения) в следующем году ждет рост тарифа в среднем на 3,8%, а в период с 2023-2024 гг. рост составит 3%, то есть меньше, чем для граждан.