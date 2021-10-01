Татьяна Голикова заявила о «сложном периоде» из-за роста заболеваемости COVID-19
Как и прогнозировалось ранее, после возвращения граждан из летних отпусков и начала нового учебного года в стране начнется четвертая волна заболеваемости COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале «сложного периода» в России из-за роста числа заражений коронавирусом. Как и прогнозировалось ранее, после возвращения граждан из летних отпусков и начала нового учебного года в стране начнется четвертая волна заболеваемости COVID-19
Татьяна Голикова заявила, что в России в очередной раз наблюдается рост заболеваемости. В этой связи вице-премьер обратилась к россиянам с просьбой учитывать этот момент, беречь себя и соблюдать ограничительные меры.
Напомним, что в России третьи сутки подряд фиксируется рекордная смертность от коронавирусной инфекции. По данным на 30 сентября, в результате осложнений скончались 867 ковидных пациентов.
В связи с ростом заболеваемости власти некоторых регионов ужесточили антиковидные ограничения и ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест.