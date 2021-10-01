Чистая прибыль «Роскосмоса» за 2020 год сократилась в 42 раза
Что касается чистой прибыли «Роскосмоса» за прошлый год, то она составила 292,633 млн рублей. Это примерно в 42 раза меньше, чем в 2019 году, когда прибыль составила 12,5 млрд рублей
Чистая прибыль государственной корпорации «Роскосмос» в 2020 году сократилась в 42 раза по сравнению с 2019 годом.
Согласно отчету космической корпорации, финансовый результаты по итогам 2020 года составил 2,2 млрд рублей (до вычета налогов). В документе уточняется, что финансовый результат сформирован из прибыли от международной космической деятельности, доходов от участия госкорпорации «Роскосмос» в уставных капиталах акционерных обществ и процентов по депозитным вкладам, а также выданным займам и остаткам денежных средств на расчетных счетах, пишет The Insider.
Что касается чистой прибыли «Роскосмоса» за прошлый год, то она составила 292,633 млн рублей. Это примерно в 42 раза меньше, чем в 2019 году, когда прибыль составила 12,5 млрд рублей (после вычета налогов).
При этом в 2019 году чистая прибыль составляла 12,5 млрд рублей, а прибыль до налогообложения — 14,2 млрд рублей.
При этом в апреле текущего года в «Роскосмосе» был проведен аудит, который показал, что чистая прибыль госкорпорации только за первый квартал 2020 года составила около 12 млрд рублей.