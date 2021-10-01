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01 октября 2021, 00:11

Роман Доброхотов назвал свое уголовное дело «высосанным из пальца»

Основатель издания The Insider (включено в реестр иностранных агентов) Роман Доброхотов назвал уголовное дело против себя «высосанным из пальца». Напомним, что журналиста обвиняют в незаконном пересечении государственной границы без загранпаспорта

Роман Доброхотов назвал свое уголовное дело «высосанным из пальца»
Фото: tvrain.ru

Основатель издания The Insider (включено в реестр иностранных агентов) Роман Доброхотов назвал уголовное дело против себя «высосанным из пальца». Напомним, что журналиста обвиняют в незаконном пересечении государственной границы без загранпаспорта.

Роман Доброхотов заявил, что имел полное право уехать из России. По словам журналиста, в ходе обыска в августе текущего года силовики сами незаконно изъяли у него заграничный паспорт, поэтому он въехал на Украину по российскому паспорту.

Шеф-редактор The Insider отметил, что «оставался в России до последнего», хотя еще с 2018 года ему говорили, что оставаться в стране - «безумие и самоубийство». Однако после обыска до него дошло, что спокойно работать в России власти ему уже не дадут.

«Они сами же незаконно забрали мои загранпаспорта, а теперь шьют уголовку, — что я при выезде не воспользовался заграном. Так это их надо сажать за незаконное ограничение свободы передвижения», - добавил журналист.

Обыски в квартире своих родителей, которые проводились 30 сентября, Роман Доброхотов связал с желанием силовиков получить доступ к телефонам его родственников  и переписке, чтобы узнать, где он сейчас находится.

В ответ на попытки властей оказать давление на членов своей семьи журналист пообещал новые громкие расследования.

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